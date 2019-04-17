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Rize Valiliği telefon dolandırıcılığına karşı uyardı

Telefon dolandırıcılarının Rize Valisi Kamal Çeber’in isminin kullanılarak vatandaşlardan para talep edildiği dedikodularının üzerine vatandaşların telefon dolandırıcılığına kurban olmamaları için uyarıda bulunuldu.

17 Nisan 2019 Çarşamba 13:29
Rize Valiliği telefon dolandırıcılığına karşı uyardı

Telefon dolandırıcılarının Rize Valisi Kamal Çeber’in isminin kullanılarak vatandaşlardan para talep edildiği dedikodularının üzerine vatandaşların telefon dolandırıcılığına kurban olmamaları için uyarıda bulunuldu.


Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamayla Vali Kemal Çeber’in ismini kullanarak vatandaşlardan para toplamaya çalışan dolandırıcılara itibar edilmemesi istendi. Açıklamada "Son günlerde bazı art niyetli kişilerin Rize Valisi Kemal Çeber ismini kullanılarak, Rize’deki ve il dışındaki hayırsever vatandaşlarımızı telefonla aranarak, iyi niyet duyguları istismar edilerek, çeşitli bahanelerle bağış adı altında yardım talebinde bulunulduğuna dair duyumlar alınmaktadır. Sayın Valimizin şahsı veya hiçbir devlet kurumu ya da görevlisi tarafından vatandaşlardan bu gibi taleplerde bulunulması yasal olmadığı gibi, bunu dile getirmek de mümkün değildir. Bu itibarla; başta Valimiz Kemal Çeber, olmak üzere vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adı kullanılarak, ihtiyaç sahiplerine yardım toplama adı altında aranan hayırsever vatandaşlarımız, bu tür telefonlara itibar etmemelidir. Vatandaşımız böyle bir durumla karşılaştığı takdirde hiç vakit kaybetmeksizin, Valiliğimize veya Emniyet Müdürlüğünün 155, Jandarma Komutanlığının 156 numaralı hatlarını arayarak ihbarda bulunmaları ve kesinlikle herhangi bir ödeme de yapmamaları önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 13:29
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