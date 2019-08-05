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Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran: “Son 3 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü”

Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, meydana gelen sel felaketinin ardından Salarha Beldesi’nden yaptığı açıklamada son 3 saatte bölgede metrekareye 120 kilogram yağmurun düştüğünü ifade etti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 01:30
Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran: “Son 3 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü”

Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, meydana gelen sel felaketinin ardından Salarha Beldesi’nden yaptığı açıklamada son 3 saatte bölgede metrekareye 120 kilogram yağmurun düştüğünü ifade etti.


Rize’de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrasında Salarha Beldesi’nde bir araç sel sularına kapıldı. Araç içerisinde bulunan iki kişi kurtarılırken, bir kişinin de sel sularına kapıldığı iddia edildi. Gerçekleşen sel felaketi sonrasında olay yerine giden Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, kaybolan vatandaş için arama kurtarma çalışmalarının başladığını ifade etti.


Dalkıran burada gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gün içerisinde yoğunlaşan bir kuvvetli yağış gerçekleşti. Son 3 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştüğünü biliyoruz. Saat 22.00 sularında 3 vatandaşımızın bulunduğu bir araçtan iki vatandaşımız kurtuldu, bir vatandaşımızındı sel sularına kapıldığına dair teyide ihtiyaç bir bilgi var elimizde. Arama kurtarma ekiplerimiz vatandaşımızı hemen aramaya başladı. Yollarda meydana gelen kapanmalara müdahale ettik. Gece 01.00 itibariyle yağışların yoğunlaşmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz.”

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 01:30
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