Rize sahilinde balıkçı teknesi alabora oldu Rize açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu.

Rize açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu. Alabora olan tekneden denize atlayan 4 kişinin yardımına Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 yetişti.

Rize Sahil Parkı mevkisinden 4 kişi balık tutmak için denize açıldı. Denizin dalgalı olması nedeniyle tekne alabora oldu. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 Komutanlığı ekipleri, alabora olan tekneden denizde atlayan 4 kişiyi kurtardı. Teknede bulunan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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