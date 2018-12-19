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Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada Rize Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 kişi açığa alındı

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:20
Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

RİZE (AA) - Rize'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 4 emniyet görevlisi açığa alındı.

Saldırıya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiği anda Özel Kalem Müdürlüğünde bulunan 4 emniyet görevlisi, yapılan ilk değerlendirmenin ardından açığa alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.

Yaralı ele geçirilen olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:20
  1. 4 kişi açığa alındı
  2. Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
  3. Rİze

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