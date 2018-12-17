THY- Euroleague
0553 313 94 23

Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat, yoğun bakımdan çıktı

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:20
Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

RİZE (AA) - Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu olayda ağır yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat, yoğun bakım ünitesinden servise çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Rize Devlet Hastanesinde gerçekleşen ameliyatın ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve 6 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ercan Polat, sağlık durumunun iyi olması nedeniyle yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.

Servise alınan Polat için ziyarete henüz izin verilmediği, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu bilgisinin ise paylaşıldığı öğrenildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.

Yaralı ele geçirilen olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:20
  1. Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
  2. Personel Şube Müdürü Ercan Polat
  3. Rİze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'da polis sendikasından "karakolları kapatın" çağrısı
    1. Fransa'da polis sendikasından..
    2. Başkan Erdoğan Konya'ya gitti
    3. Erkekler nazlı oluyor
    4. Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı
    5. Başına aldığı darbe, gözünde yıldız..
    6. Tarihi hamamdaki soba faciasında..
    7. Kadınlarda kasık ağrısı
    8. Öğrencinin "battaniyeden çantayla"..
    9. Karısını silahla vuran kişi, intihar..
    10. Otomobil hırsızlarına yönelik operasyon
    11. Emeklilere iki zam birden!
    12. Nasırdan kurtulmak için...
    13. Sebze çorbası iç kanserden kurtul
    14. Buzlu yolda kayan TIR, park halindeki..
    15. Düzensiz göçle mücadelede AB-Mısır iş..
    16. Ankara'daki kazaya ilişkin 3 TCDD..
    17. Bir zamanlar kapı tokmakları...
    18. Kahramanmaraş'ta kaçak sigara..
    19. Takip edilen PKK'lılar ateş açtı! 2..
    20. Adnan Oktar soruşturmasında yeni..
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!