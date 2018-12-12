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Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, iki polisin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren zanlının savcılık ifadesinde, neden yaptığını hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:00
Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

RİZE (AA) - Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırının zanlısının, savcılığa verdiği ifadede, olayı neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit düştüğü, iki polisin de yaralandığı saldırıda ayağından yaralanan saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu (35), Rize Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından götürüldüğü adliyede, cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Zanlı Sarıcaoğlu'nun ifadesinde, Derepazarı ilçesinde gündüz çalıştığı için tayinini Rize merkeze aldırmak istediğini, bunun için yazılı müracaat ettiğini fakat olumsuz sonuçlanınca bir kez de emniyet müdürüyle yüz yüze görüşmek istediğini söylediği belirtildi.

Emniyet müdürüyle görüşmesinde, Derepazarı ilçesinde gece çalışma olmadığını, Rize merkezde gece çalışarak gündüz okumak istediğini, bu nedenle tayin talep ettiğini belirttiğini dile getiren zanlının, Emniyet Müdürünün bu talebinin karşılanamayacağını söylemesi üzerine dışarı çıktığını, dışarı çıktıktan sonrasını hatırlamadığını, neden yaptığını da hatırlamadığını öne sürdüğü kaydedildi.

Sarıcaoğlu'nun, pişman olup olmadığı yönündeki soruya, "Pişman olsam ne değişecek? Ben bu yaşanan olayları daha nasıl değiştireceğim? Hiçbir şey hatırlamıyorum." dediği ifade edildi.

Zanlının ayrıca, FETÖ ile bağlantısı olup olmadığı soruyu "olmadığı" yönünde yanıtladığı belirtildi.

Öte yandan zanlının, psikolojik ilaç kullanmadığı, öğrenci affından yararlanarak yatay geçişle kaydını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine aldırdığı öğrenildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünde dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, diğer yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal tedavi altına alınmıştı. Olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu yakalanmıştı.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:00
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