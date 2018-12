Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

RİZE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürlüğü binasında Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden ve 2 polisi yaralayan saldırgana ilişkin, "İlk ifadesini verdi ama tabii ilk ifadesinin üzerinden değerlendirme yapmak çok doğru olmaz ve arkadaşlarımız, başsavcılık gerekli ifadeleri aldılar." dedi.

Bakan Soylu, Rize Devlet Hastanesi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, millete, devlete ve Emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Bugün hiç beklemedikleri ve ummadıkları bir olayla karşılaştıklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"İyi yetişmiş, devletimizin iyi yöneticilerinden birisi olan ve aynı zamanda da hakikaten görev yaptığı her yerde kendisini sevdiren bir kardeşimizden bahsediyoruz. Tesellimiz şu, Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Görevi başında şehit oldu ve gittiği her yerde, görev yaptığı her yerde hem kurduğu ilişkiler ama aynı zamanda da polislik anlamında ve mesleği anlamında da üst düzey bir yönetim ortaya koyan bir kardeşimizden bahsediyoruz."

- Yaralıların durumu

Soylu, yaralıların durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Yine onun yardımcılarından, değerli Personel Şube Müdürümüz Ercan Polat, şu anda onun sağlık durumu buraya geldiği andan biraz daha iyi ama müdahale devam ediyor. Duamız da onun için. Yine korumada bulunan, yani Altuğ kardeşimizin koruması olan Yiğit Can'ın da şu anda durumu biraz daha iyi. Onun müdahalesi bitti, o yoğun bakımda. Ercan Polat kardeşimizin müdahalesine halen doktorlar devam ediyor. Doktorlardan da bilgi aldık, ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyorlar."

Hayati tehlike olup olmadığı sorusuna Soylu, "Müdahalesi devam ediyor, öyle söyleyeyim. Dua etmek lazım." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, saldırganın ifadesini sorması üzerine Bakan Soylu, "İlk ifadesini verdi ama tabii ilk ifadesinin üzerinden değerlendirme yapmak çok doğru olmaz ve arkadaşlarımız, başsavcılık gerekli ifadeleri aldılar." dedi.

Bugünün görüş günü olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Yani Emniyet Teşkilatında genel bir usuldür, eğer personelle ilgili birtakım talepler söz konusuysa il emniyet müdürleri, yoksa personel müdürleri veya emniyet müdür yardımcısı bu görüşmeleri yaparlar. Bu bir teşkilat ve bu teşkilat içerisinde çok süregelen bir kaidedir ve 14.30 sıralarında bu görüşme gerçekleşti ve birtakım taleplerde bulundu. Bu taleplerden sonra hemen ayrıldı ve silahını dışarıda bırakıp, genel usul odur silah, cep telefonu dışarıda bırakılarak içeri girilir, sonra ani bir hareketle silahı ve cep telefonunu alıp içeri girdi. Hem personel müdürümüze, daha sonra da il emniyet müdürümüze bu menfur saldırıyı gerçekleştirdi. Tabii burada koruma polisi dışarıdan olayı duyup hemen müdahale edince bir el ateşle saldırganı yaraladı fakat saldırgan da ona ateş açtı. Tabii ondan sonra da gelip silahını bırakarak teslim oldu. Bundan sonrası başsavcılığımızın meselesidir ve buradan takip edilecek ama biz hakikaten memlekete bundan sonra faydası dokunacak bir kahraman evladımızı kaybettik."

Bakan Soylu, bir gazetecinin, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a başbakanlığı döneminde korumalık yaptığını hatırlatarak, "Sizin temasınız olmuş muydu?" şeklindeki bir soru üzerine şunları söyledi:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikteydim. Sayın Valimizden, Sayın Cumhurbaşkanımız bilgi aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da İstanbul'da mukim olduğu ilçenin de emniyet müdürlüğünü yapmış, Üsküdar'ın, aynı zamanda Meclis Başkanımızla da Binali Bey'le de aynı mesai arkadaşlığı, yakın arkadaşlık yaptı. Söylediğim şu; gittiği her yerde ki Rize'de de aynı durumun olduğunu görüyorum, gittiği her yerde hem iş ehliyeti açısından hem ahlakı açısından hem de sevgisi açısından oluşturduğu bir iklimi olan kardeşimizdir ama bizim burada teslim olacağımız Cenabı Allah'tır."

Bakan Soylu, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altında bulunan yaralı koruma polisi Yiğit Can Köksal'ı ziyaret ederek, yetkililerinden bilgi aldı.