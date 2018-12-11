Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı
Trabzonspor Kulübü, şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayımladı11 Aralık 2018 Salı 17:59
TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu meşum olayda yaralanan emniyet mensuplarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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