Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu meşum olayda yaralanan emniyet mensuplarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.