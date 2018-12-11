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Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

Trabzonspor Kulübü, şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayımladı

11 Aralık 2018 Salı 17:59
Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu meşum olayda yaralanan emniyet mensuplarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:59
  1. Altuğ Verdi
  2. TFF
  3. Türkiye Futbol Federasyonu

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