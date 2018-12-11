Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rize Emniyet Müdürü ve TFF Üst Klasman Temsilcisi Altuğ Verdi'nin bugün makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Verdi son olarak, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında oynanan Ümraniyespor-Osmanlıspor maçında temsilci olarak görev yapmıştı.



