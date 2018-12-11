Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin silahlı saldırıda şehit edilmesine ilişkin, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Uzunkaya, Rize'deki olayın ardından yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Teşkilatımız mensuplarından Rize İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018 günü makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."