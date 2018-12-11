Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin de yaralandığı olaya ilişkin, "Şu an hastanedeler. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor." dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı için parti genel merkezine gelen İçişleri Bakanı Soylu, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Soylu, "Şu an hastanedeler. İnşallah kurtarmak için doktorlarımız çaba gösteriyor. Olayla ilgili derin ayrıntıyı arkadaşlar ifade edecekler. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor." ifadelerini kullandı.











