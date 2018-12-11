THY- Euroleague
0553 313 94 23

Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Şu an hastanedeler. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor"- "Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor"

11 Aralık 2018 Salı 15:46
Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin de yaralandığı olaya ilişkin, "Şu an hastanedeler. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor." dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı için parti genel merkezine gelen İçişleri Bakanı Soylu, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Soylu, "Şu an hastanedeler. İnşallah kurtarmak için doktorlarımız çaba gösteriyor. Olayla ilgili derin ayrıntıyı arkadaşlar ifade edecekler. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor." ifadelerini kullandı.




Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:46
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Rİze
  3. silahlı saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağbaba, Ergün Atalay'ı kutladı
    1. Ağbaba, Ergün Atalay'ı kutladı
    2. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    3. Koç Üniversitesi'nin Anadolu..
    4. CHP PM 24 Aralık'ta toplanacak
    5. CHP PM 24 Aralık'ta toplanacak
    6. Ahmet Ağaoğlu'na 60 gün hak mahrumiyeti
    7. Sinop'ta ölü sayısı artınca, inceleme..
    8. Altının kilogramı 216 bin liraya..
    9. Samsun'da fırtına dehşeti! kırılan dal..
    10. İşte Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden..
    11. Ankara'da TIR devrildi! 5 kilometrelik..
    12. Galatasaray'dan sonra bir hak..
    13. Bunun adı namussuzluk! Engellinin..
    14. İçişleri Bakanı Soylu'nun, Rize..
    15. CHP'li belediyeden büyük hizmet:..
    16. Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan..
    17. "Daha yolun başındayız"
    18. Skandal patlak verdi! Suudilere..
    19. Botları alabora olan 44 kaçak göçmen..
    20. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi kim..
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var