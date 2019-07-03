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Rize bisiklet yoluna kavuşuyor

Rize Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle yürütülen Rize Şehiriçi Bisiklet Yolu Projesi inşaat çalışmaları başladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:40
Rize bisiklet yoluna kavuşuyor

Rize Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle yürütülen Rize Şehiriçi Bisiklet Yolu Projesi inşaat çalışmaları başladı.


Rize Şehiriçi Bisiklet Yolu Projesi inşaat çalışmaları başladı. Bakanlık onayının ardından İlller Bankası tarafından hibe destekle finanse edilen ve çalışmalarının başlatıldığı bisiklet yolu projesinde inşaat çalışmaları tüm hızla devam ediyor.


Hamidiye Mahallesi Doğupark’tan, Rize Merkez sahil Mesut Yılmaz Parkı arasında sahil yolu boyunca yapılacak bisiklet yolu projesi, 2.4 metre genişliğinde gidiş dönüş çift yönlü yaklaşık 8 km. uzunluğunda olacak. Proje kapsamında ayrıca 3 metre genişliğe sahip 2.5 km uzunluğunda yürüyüş yolu da yapılacak.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:40
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