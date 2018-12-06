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Rize Askerlik Şube Başkanına FETÖ'den gözaltı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:14
Rize Askerlik Şube Başkanına FETÖ'den gözaltı

RİZE (AA) - Rize Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı M.S, Manisa merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 11'i muvazzaf, 2'si TSK'dan ayrılmış, 3'ü ise ihraç edilmiş 16 asker hakkında verilen gözaltı kararının ardından Rize Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Rize Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı M.S'yi gözaltına aldı.

M.S, sağlık raporunun ardından Manisa'ya götürülmek üzere Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Manisa, İzmir, Ankara, Mardin, Rize, Kayseri, Kütahya, Karabük ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:14
  1. Askerlik Şube Başkanı
  2. FETÖ operasyonu
  3. FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması

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