Rıza Türmen, Osman Kavala'yı savunduğuna göre Türkiye doğru yoldu!

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Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Şubat 2022'de başlatılan "ihlal" sürecine ilişkin karar açıklandı.

AİHM'de 1'e karşı 16 oyla alınan kararda, Gezi finansörü Osman Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesine karar verildi.

Türkiye'nin doğru yolu bulduğunu ispatlayan destek!

AİHM'in skandal kararına bir destek de CHP eski milletvekili, HDP'nin yeni danışmanı, AİHM eski yargıcı Rıza Türmen'den geldi.

Refah Partisi'nin kapatılmasının, insan haklarına ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı olmadığına hükmeden, başörtü yasağının insan hakkı ihlali olmadığına karar veren Rıza Türmen, Kavala'yı savunarak, "En son durakta Türkiye'nin üyelikten çıkartılması var." dedi.

Türmen, AİHM kararına ilişkin açıklamasında, şunları söyledi:

Dosya tekrar Bakanlar Komitesi’ne gidecek. Türkiye ile diyalog olacak muhtemelen. ‘Bunu uygula’ diyecekler yeniden. Üyelikten çıkarmaya kadar gidecek bir yol var. AİHM’ye sorulan soru buydu zaten, Türkiye kararı uyguladı mı uygulamadı mı? Uygulanmadığı tespit edildi. Hangi aşamada hangi yaptırımın uygulanacağı şu an belirsiz. Hiç olmadı çünkü. Örneği yaşanmadı. İlk kez Türkiye. Ancak en son durakta ne olacağını biliyoruz. En son durakta üyelikten çıkartılması var.