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Rıza Sarraf gözaltına mı alınacak? Kaçak yalıda son dakika gelişmesi

ABD’deki Halkbank davasında Türkiye’yi suçlayıcı ifadeler kullandıktan sonra cezaevinden çıkan Rıza Sarraf, Beykoz’daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalif olarak tadilat yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 10:12
Rıza Sarraf gözaltına mı alınacak? Kaçak yalıda son dakika gelişmesi

ABD’deki Halkbank davasında Türkiye’yi suçlayıcı ifadeler kullandıktan sonra cezaevinden çıkan Rıza Sarraf, Beykoz’daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalif olarak tadilat yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Beykoz Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi , iddianameye konu usulsüzlüklerin tespiti amacıyla davaya konu taşınmazda keşif yapılmasına karar vermişti.

2. bodrum katı büyütüldü

Hazırlanan İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

ABD'de bir kadınla görüntülenmişti

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD’deki davanın önemli ismi Reza Zarrab, New York’ta ünlü restoran Nobu’da görüntülendi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 10:12
  1. İstanbul
  2. Rıza Sarraf gözaltına mı alındı?

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