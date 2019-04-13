0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

- Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 9. kez Avrupa şampiyonu olması, final müsabakasını Yozgat'taki evlerinde takip eden ailesi tarafından sevinçle karşılandı - Anne Sevgi Kayaalp: "Oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum Türkiye'nin gururu oldu. Allah'ım yolunu açık etsin"

13 Nisan 2019 Cumartesi 23:19
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci


YOZGAT (AA) - Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nı grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayla tamamlayarak 9. Avrupa şampiyonluğuna uzanan Rıza Kayaalp'in başarısı, Yozgat'taki aile evinde sevinçle karşılandı.

Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları, hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.

Rıza'nın Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-0 mağlup ederek 9. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanması, Kayaalp ailesine büyük sevinç yaşattı.

Rıza Kayaalp'in yakınları, madalya töreni sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla, okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Anne Sevgi Kayaalp, finali izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bir kez daha altın madalya almasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Oğlunun başarılarının devamını dileyen anne Kayaalp, "Allah'ım oğluma nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları nasip etsin. Oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum Türkiye'nin gururu oldu, Allah'ım yolunu açık etsin. İstiklal Marşımızı çaldırdı, bayrağımızı dalgalandırdı. Bir altın madalyası kaldı. İnşallah olimpiyat altınını da alıp, bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız. Allah'ım oğlumun gücünü kuvvetini artırsın." ifadelerini kullandı.

Baba Kelami Kayaalp de oğlunun 9. kez Avrupa şampiyonu olması nedeniyle çok gururlu olduğunu aktardı.

Maçı izleyen ailenin komşularından Hayriye Soyer ise "Çok mutlu olduk, gözyaşı ile seyrettik. Nice madalyalar almak nasip olsun. Çok mutlu olduk, çok duygulandık. Biz ağladık. Annesi daha sakin." şeklinde konuştu.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 23:19
  1. 9. Avrupa Şampiyonluğu
  2. Rıza Kayaalp
  3. Yozgat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir ilçeyi karıştıran kavga!
    1. Bir ilçeyi karıştıran kavga!
    2. Nijerya'da yakıt tankeri ile kamyon..
    3. Silahlı kavgada tarafları ayırmak..
    4. Rıdvan Dilmen: 10 sene sonra..
    5. Başkentte kuryelerin kavgasında..
    6. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah..
    7. Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
    8. Karamollaoğlu'ndan yeni 'Çamlıca..
    9. Erman Toroğlu: Başakşehir, Arda Turan..
    10. Yahudi yerleşimciler ve İsrail..
    11. Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El..
    12. Sinan Engin: Galatasaray,..
    13. ABD Yemen meclisini kutladı
    14. Bursa’da feci kaza: 1 ölü
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Nisan 2019
    16. Manchester United'dan kritik galibiyet
    17. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    18. Borussia Dortmund kazanmayı bildi! 2-1
    19. Sudan Askeri Geçiş Konseyi üyeleri..
    20. Emre Mor 129 gün sonra...
    21. Maçın ardından
    22. Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız futbolcu..
    23. Kemer’de 3 kişinin yaralandığı..
    24. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    25. Kanada'da İslam karşıtı silahlı grup..
    26. Dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu..
    27. Emre Mor, 129 gün sonra Celta'da ilk..
    28. Kayanın üzerinde mahsur kalan 2 çocuk..
    29. Can Bartu için dua okundu
    30. Rıza Kayaalp'in baba evinde..
    Fatih Erbakan yeni vaadini açıkladı: "Ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Arap'ım, ne mutlu Kürt'üm" diyerek değil...
    Fatih Erbakan yeni vaadini açıkladı: "Ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Arap'ım, ne mutlu Kürt'üm" diyerek değil...
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Mozart bilmecesi çözüldü
    Mozart bilmecesi çözüldü
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    Türkiye'den Sonia Kirimi'ye bir tepki daha: Fransa'yı savunmak Tunuslu'ya kalmamalı!
    Türkiye'den Sonia Kirimi'ye bir tepki daha: Fransa'yı savunmak Tunuslu'ya kalmamalı!

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Yok böyle bir hırsızlık! Binlerce sahte imza
    Yok böyle bir hırsızlık! Binlerce sahte imza
    Sözde 'tarafsız' medyadan skandal röportaj!
    Sözde 'tarafsız' medyadan skandal röportaj!