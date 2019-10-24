Rıza Kayaalp Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 2019 Dünya Askeri Oyunları'nda Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi 3-1 yenerek altın madalya kazandı.24 Ekim 2019 Perşembe 15:21
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp ilk turda Asya Şampiyonu İranlı Amin Mirzazadeh Mohammed'i(5-2) çeyrek finalde de Kazakistan'da yendiği Alman Eduard POPP'i (5-1) yenerek yarı finale yükseldi.
Güreşçimiz yarı finalde Avrupa 2.siUkraynalı Aleksandr Chernetskyi'yi (9-0) sayı tuşuyla yenerek adını finale yazdırdı.
Rıza Kayaalp final müsabakasında Estonyalı Heiki Nabi'yi 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
YORUM YAZ