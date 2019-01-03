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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama: Fenerbahçe küme düşmez

İstanbul'da düzenlenen etkinliğe katılan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Fenerbahçe küme düşer mi?" şeklindeki sorusya, "Merak etme, Fenerbahçe küme düşmez. Çok iyi başkanları var" cevabını verdi.

03 Ocak 2019 Perşembe 17:56
Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama: Fenerbahçe küme düşmez

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Spor Söyleşileri" programında öğrencilerle bir araya geldi. Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde yapılan etkinlikte konuşmasına 20 yıl top koşturduğu Beşiktaş'a olan sevgisini anlatarak başlayan Çalımbay, futbol hayatı süresince yaşadığı sıkıntıları, başarıları ve unutamadığı anılarını anlattı.

Gençlerin sorularını cevaplandıran Çalımbay, Video Yardımcı Hakem Sistemine (VAR) de değindi. Çalımbay, "VAR sistemini çok seviyorum. Hakem kardeşlerimin hatalarını yüzde 99 engelliyor dedi.

"Burak'ın Beşiktaş'a çok şey vereceğine..."

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı takıma faydalı olacağına inandığını söyledi. Burak Yılmaz'ın çok iyi bir golcü olduğunu söyleyen Çalımbay, "Beşiktaş'ın devre arasında göndereceği, alacağı oyuncular olması gerekiyor. Şimdi Burak Yılmaz gündemde. Burak, Beşiktaş için bir avantaj olur. Çok iyi bir futbolcu ve golcü. Beşiktaş'ın da ona ihtiyacı var. Geçen sene sakat şekilde oynadı ve Trabzon'da iyi maçlar çıkardı. Şu anda sağlam ve kafa olarak hazır durumda. Burak imza atmışsa, Beşiktaş'a faydalı olur. Taraftarın sahip çıkması gerekiyor. Burak'ın Beşiktaş'a çok şey vereceğine inanıyorum" dedi.

"Fenerbahçe küme düşmez"

Siyah-beyazlı takımın yaşadığı zor günleri atlatacağını belirten deneyimli çalıştırıcı, bir öğrencinin, "Fenerbahçe küme düşer mi?" şeklindeki sorusuna, "Merak etme, Fenerbahçe küme düşmez. Çok iyi başkanları var. Yapılan transferler bazen tutmayabiliyor. Ersun hocanın gelmesi Fenerbahçe'ye çok şey katacak. Fenerbahçe çıkış yaparsa, çok iyi yere gelecektir. Fenerbahçe ikinci yarıda bambaşka olacaktır. Ali Koç'un Fenerbahçe'de olması bir şans" şeklinde cevap verdi.

Çalımbay, Galatasaray'ın durumu için ise "Galatasaray, forvet transferi yapmak zorunda. Fenerbahçe maçından sonraki cezalardan etkilendiler. Her şeye rağmen ligdeki konumları çok iyi" yorumunda bulundu.

Şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir'in puan avantajı bulunduğunu hatırlatan Çalımbay, "İkinci yarıdaki ilk maçlar çok önemli. Telafisi olmayan maçlar oynanacak. Başakşehir, puan avantajından dolayı en şanslı takım. Şu anda düşen ya da şampiyon belli diyemeyiz" diye konuştu.

"Bir işi seviyorsanız yapın, sevmiyorsanız yapmayın"

VAR ile ilgili konuşan Çalımbay, "Kim ne derse desin ben VAR sistemini çok seviyorum. Hakem kardeşlerimin hatalarını yüzde 99 engelliyor. İki sene önce Kasımpaşa'da çalışıyordum en az 10 puanımız hakem hatalarından gitti. Eğer VAR sistemi o zaman olsaydı biz o puanların yüzde 90'ını geri alırdık ve çok iyi bir konuma gelirdik" dedi.

Çalımbay konuşmasını gençlere yaptığı "Bir işi seviyorsanız yapın, sevmiyorsanız yapmayın" tavsiyesiyle bitirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:56
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Galatasaray
  4. Beşiktaş
  5. Fenerbahçe
  6. Kasımpaşa
  7. Başakşehir
  8. Bağcılar
  9. Bağcılar Belediyesi
  10. Rıza Çalımbay
  11. Burak Yılmaz
  12. Ali Koç

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