THY- Euroleague
0553 313 94 23

Riyad'dan "Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunanları teslim etmeyeceğiz" açıklaması

09 Aralık 2018 Pazar 21:43
Riyad'dan "Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunanları teslim etmeyeceğiz" açıklaması

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan vatandaşlarını Türkiye'ye teslim etmeyeceğini açıkladı.

Cubeyr, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan 39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin kapanışında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çıkarılan yakalama kararlarına işaret ederek, ülkesinin Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan vatandaşlarını Türkiye'ye teslim etmeyeceğini belirtti.

"Suçlular (Suudi) Başsavcılığa sevk edildi. Yargı konularında yorum yapmıyorum. Başsavcılığın kendi sözcüsü var." ifadelerini kullanan Cubeyr, Suudi Arabistan'ın soruşturmaya yardımcı olacak her delile açık olduğunu aktardı.

Cubeyr, Suudi Arabistan'ın hiçbir şeyi saklı tutmayacağını, soruşturulan birçok suçta olduğu gibi her ulaştığı bilgiyi açıklayacağını belirtti.

Körfez krizine değinen Cubeyr, ülkesinin bu konudaki tutumumun açık olduğunu belirterek, "Katarlı kardeşlerimiz, KİK'e aktif bir üye olarak dönmek için kendilerinden ne istendiğini biliyor." ifadelerine yer verdi.

39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlamıştı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 21:43
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Riyad
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. GÜNCELLEME - Cinnet getiren baba eşini..
    3. Örnek taksici! Aracında unutulan 40..
    4. Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali..
    5. Fenerbahçe, kara yoluyla İstanbul'a..
    6. Maçın ardından
    7. Akseki'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    8. Filistinli gazeteciden Türkiye ve..
    9. "2. Uluslararası Mirasımız Kudüs..
    10. Bebeklerde sıvı kaybının belirtileri..
    11. Katar'dan Bahreyn'e cevap! 'Abluka..
    12. Ayvanın faydaları nelerdir?
    13. Maçın ardından
    14. 39. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi..
    15. "İnsan haklarını koruyup geliştirmeyi..
    16. Portakallı tatlı
    17. "Çok şükür ki Türkiye'deki Müslümanlar..
    18. Çocuklarda alerji artışının nedenleri?
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    20. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü..
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe