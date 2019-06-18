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Riyad'dan "Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulması" çağrısı

18 Haziran 2019 Salı 23:23
Riyad'dan "Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulması" çağrısı

ABU DABİ (AA) - Suudi Arabistan, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulmasına ilişkin uluslararası meşru kararların uygulanmasını istedi.

Suudi Arabistan'ın Arap Birliği Temsilcisi Usame Nakli, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 5'inci Stratejik Siyasi Diyalog ile 16'ncı Arap-Çin İşbirliği Forumu toplantılarındaki konuşmasında, Filistin'in temel Arap meselesi olduğunu ve bu bağlamda ülkesinin stratejik bir Arap seçeneği olarak Orta Doğu'da kapsamlı ve kalıcı bir barışın önemine dikkati çektiğini belirtti.

İsrail'in gerçekleri değiştirmeyi ve iki devletli çözümü baltalamayı hedefleyen tek taraflı adımlarını kabul etmediklerini belirten Nakli, Filistin topraklarına el konulması ve İsrail'in yerleşim birimlerinin durdurulmasına ilişkin uluslararası meşru kararların uygulanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

İsrail Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 30 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te 805 yeni konut inşası için ihale açıldığını duyurmuştu. Yeni konutların Doğu Kudüs'teki "Ramot" ve "Pisgat Ze'ev" yerleşim birimlerinde inşa edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, nisan ayında yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" planını ABD yönetimi ile koordineli şekilde yapacağını ifade etmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 23 Aralık 2016'da aldığı 2334 sayılı kararı, "işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim birimi faaliyetlerinin ivedilikle durdurulmasını" öngörüyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 23:23
  1. Filistin
  2. Suudi Arabistan

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