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Suudi Arabistan'da muhalifler harekete geçti! Prens Selman'ın tahtı sallanıyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı İstanbul’da katlettiren Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yönelik muhalefet yükseliyor. Kraliyet ailesinin bazı üyeleri, Veliaht’ın tahta oturmaması için harekete geçti. Reuters’in haberine göre yeni aday mevcut kralın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz. İddiaya göre aşiretler, güvenlik birimleri ve Batılı ülkeler de plana destek veriyor. 72 yaşındaki Abdülaziz geçen ay Londra’dan Riyad’a dönmüştü.

21 Kasım 2018 Çarşamba 07:46
Suudi Arabistan'da muhalifler harekete geçti! Prens Selman'ın tahtı sallanıyor

Suudi Kraliyet ailesinin bazı üyeleri, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bir sonraki kral olmaması için harekete geçti. Bu amaçla ülke içinde ve dışında çalışmalar yapan muhalif grubun yeni kral adayı ise mevcut Kral Selman bin Abdülaziz’in kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz. Muhalif gruba Suudi aşiret üyelerinden, güvenlik birimlerinden ve Batılı ülkelerden de destek veriliyor.

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası, Riyad’da Kraliyet ailesi arasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yönelik muhalif dalga güçleniyor. Muhalif dalga, Kral Selman bin Abdülaziz tahttayken, oğlu Veliaht Prensi korumaya devam edeceğini öngörüyor ve Kral Selman sonrası yumuşak geçiş senaryosu hazırlıyor.

Reuters’in Kraliyet ailesinden üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Suud ailesinin etkili kesimlerinden düzinelerce prens ve aile üyesi söz konusu yumuşak geçiş sürecine destek veriyor. Kral Selman yerine geçmesi istenen isim ise kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz’den başkası değil. 72 yaşındaki Prens geçen Ekim ayında Londra’daki gönüllü sürgünden Riyad’a geri dönmüştü.

Güçlü destek

Veliaht Prens Muhammed bin Selman yerine Kral olmasına yönelik hazırlıklar yapılan Prens Ahmed’in ülke içinde, kraliyet ailesi üyelerinden, güvenlik birimlerinden ve bazı Batılı ülkelerden desteğe sahip olduğunu da bir Suudi kaynak Reuters’e teyit etti. Üst düzey ABD’li yetkililerin de geçtiğimiz haftalarda, yapılan görüşmelerde Suudi temsilcilere, Prens Ahmed’e destek açıklamasında bulunduğuna haberde dikkat çekildi.

Otomatik geçiş yok

Haberde, Batılı monarşilerin aksine Suud ailesinde tahtın babadan oğula otomatik geçiş sistemi olmadığı ve aşiret geleneklerinin kralın belirlenmesinde etkin olduğuna işaret edildi. Haberde Muhammed bin Selman’ın Veliaht Prens görevine geldikten sonra gücü tek elde toplama çabalarının, Suud ailesinde Prens Muhammed’e yönelik tepkiyi artırdığı belirtildi

Muhalifler organize oluyor

Geçen hafta kendilerine “İyi Yönetişim için İttifak Bloğu” adını veren bir Suudi muhalif grup da El Cezire’ye yaptığı açıklamada, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülkeyi “tarihi krizlere sürüklediğini” ve yönetmek için “yetersiz” olduğunu belirterek görevden alınmasını talep etmişti. Muhalif grup, Prens Muhammed yerine geçici olarak Prens Ahmet bin Abdülaziz’in Veliaht Prens atanması gerektiğini açıklamıştı.

Yol haritası Pompeo’dan

Middle East Eye haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni David Hearst imzalı bir yazıda, Riyad’ı Cemal Kaşıkçı cinayetinde aklama stratejisinde yol haritasını ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun çizdiği iddia edildi. İddiaya göre Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulmasını engelleyecek stratejiyi bizzat Pompeo, Ekim ayı içinde gerçekleştirdiği Riyad ziyaretinde sundu. Habere göre plan dahilinde, çıkış stratejisi olarak Kraliyet ailesinden bir üyenin “günah keçisi” ilan edilmesi de bulunuyor. Haberde Pompeo’nun ziyaretinden sonra Riyad’ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin ardı ardına adımlar attığı ve soruşturmayı derinleştirdiğine dikkat çekiliyor. Trump yönetiminin de söz konusu çıkışlara paralel adımlar atması dikkat çekmişti.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 07:46
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