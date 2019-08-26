Riyad ve Abu Dabi'den "Yemen'de diyalog" çağrısı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemenlileri Aden'deki çatışmaları sonlandırmaya ve diyalog sürecine dönmeye çağırdı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Riyad ile Abu Dabi tarafından yapılan ortak açıklamada, "Yemen'in güneyindeki Aden'de yaşanan olayların ve yaşanan siyasi gelişmelerin büyük bir endişeyle takip edildiği" belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aden'deki çatışmaların sonlandırılması için koalisyon güçlerinin oluşturduğu ortak komiteyle tam bir iş birliği yapılmalı. Aden olaylarının ardından ülkenin güney vilayetlerinin bir kısmında yaşanan olayların yansımaları ve sebeplerinin ele alınması adına Suudi Arabistan'ın davet ettiği Cidde diyalog görüşmelerine ivedilikle katılım gösterilmeli."

- BAE'ye yönelik suçlamalar reddedildi

Ortak açıklamada ayrıca Aden'deki olaylar kapsamında BAE'yi hedef alan suçlamalar reddedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Halid bin Selman da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aden, Şebve ve Ebyen'de istikrar ve güvenliği sağlamak için "BAE'deki kardeşleriyle birlikte çalıştıklarını" aktardı.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, dün yaptığı açıklamada Abu Dabi'nin Yemen'de faaliyet gösteren koalisyon güçlerindeki rolünün devam edip etmeyeceğine Riyad'ın karar vereceğini belirtmişti.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birliklerinin 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmesinin ardından Abu Dabi'nin ülkedeki rolüne ilişkin çeşitli sesler yükselmeye başlamıştı.

Yemen meşru hükümeti, geçici başkent Aden'deki eylemler ve sonuçlarından Güney Geçiş Konseyi ile BAE'yi sorumlu tutmuş, Abu Dabi yönetimini bu güçlere destek olmakla suçlamıştı.

- Suudi Arabistan-BAE ortak komite kurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki de Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'de, ortak bir komite oluşturduğu bilgisini verdi.

Malik, yaptığı yazılı açıklamada ortak komitenin Şebve ve Ebyen'de ateşkesin sağlanması, bölgedeki olayların ele alınması ve Aden'deki tüm çalışmaların tamamlanması için bugün faaliyetlerine başlayacağını kaydetti.

BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleriyle hükümet güçleri arasında, geçen hafta perşembe akşamı Şebve'de yaşanan şiddetli çatışmalar, cuma sabahı durmuştu.

Güney Geçiş Konseyi, kentin merkezi Atak ilçesine müdahaledeki başarısızlıktan dolayı cuma günü ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuş ancak cumartesi günü çatışmalar yeniden başlamıştı.

- Ayrılıkçı hareket yayılıyor

Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri, Aden'in ardından geçen hafta salı günü de ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.