Riyad Konferansına boykot devam ediyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle ABD ve Avrupalı şirketlerin boykot ettiği Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansıyla ilgili Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Suudi Arabistan'ın dünyaya "Çöldeki Davos" olarak lanse ettiği konferansın sözcüsü, etkinliğin güncellenen programla planlandığı tarihte yapılacağını Arap dünyası, Afrika ve Asya ülkelerinden devlet ve hükümet başkanlarının katılacağını açıkladı. Boykot öncesinde konferansa 140 farklı kurumdan 150'den fazla konuşmacının katılması planlanıyordu.

Kimler konferansa katılmayacağını açıkladı?

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra, İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ve Londra Borsası (LSE) Üst Yöneticisi David Schwimmer, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi, Ford’un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL’nin kurucusu Steve Case, Viacom’un CEO’su Bob Bakish ve Google’ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee “Çöldeki Davos” olarak lanse edilen ve Suudi rejiminin büyük beklentilerle organize ettiği “Geleceğe Yatırım Girişimi (FII)” toplantısına katılmayacaklarını bildirmişlerdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, kişisel Twitter hesabından konferansa katılmayacağını duyurdu

Önde gelen basın kuruluşları sponsorluklarını çekti

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve Bloomberg konferanstan sponsorluğunu çeken ya da katılmayacağını açıklayan kurumlar arasında bulunuyor.

Ayrıca, The Economist dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Zanny Minton Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong da konferansa katılmaktan vazgeçen basın temsilcileri olarak öne çıkıyor.

Hala sponsorlar arasında kalmaya devam eden Amerikalı basın kuruluşu Fox ise Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 Vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı FII konferansının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak alınan çekilme kararlarına rağmen yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.