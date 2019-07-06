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River Plate dünyaya dayanışma örneği gösteriyor

Arjantin Süper Ligi ekibi River Plate'in, stadyumunu evsizler için açması, ülkedeki diğer futbol kulüplerini de harekete geçirdi- Red Solidaria Yardım Kuruluşu Başkanı Juan Carr:- "Dünyada daha önce bu şekilde stadyumunun kapılarını evsizlere açan bir kulüp daha olmamıştı sanırım"

06 Temmuz 2019 Cumartesi 04:43
River Plate dünyaya dayanışma örneği gösteriyor

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Futbol Süper Ligi ekiplerinden River Plate, kış mevsiminin başlamasıyla ülkede etkili olan kutup soğuklarında stadyumunun kapılarını evsizlere açarak dayanışma örneği gösteriyor.

Arjantin'de faaliyet yürüten Red Solidaria yardım kuruluşunun girişimiyle, River Plate takımı, çarşamba gününden bu yana yüzlerce evsize yiyecek temin edip, dışarıda kalmamaları için statta uyumalarına izin veriyor.

Red Solidaria'nın başkanı Juan Carr, "El Monumental" olarak bilinen Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda katıldığı yardım etkinliğinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Üç gündür devam eden etkinliğe, aralarında River Plate çalışanlarının da bulunduğu 180 gönüllünün katıldığını belirten Carr, "İlk gün 242 kişi burada yemek yedi, bunların 103'ü geceyi burada geçirdi. Dün, 340 kişi geldi ve 114 kişi burada kaldı. Bugün de en az 120 kişi burada kalacak ve bu son gün olacak. Yarın için neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

Carr, stadyumu evsizlere açma fikrinin, 11 gün içinde sokakta yaşayan 5 kişinin soğuktan ölmesi üzerine çıktığını ifade ederek, "Bu çok büyük bir rakam. Bunun önüne geçmek için ne yapabiliriz diye düşündük ve River Plate'e teklifte bulunduk. İlk gün bizim için bir deneme oldu. O kadar kişi yemek yedi, burada uyudu, kahvaltı etti ve bu kişilere giysi yardımında bulunuldu." diye konuştu.

Halkın, özellikle giysi ve temizlik eşyalarının karşılanmasında destek olduğunu belirten Carr, "Dünyada daha önce bu şekilde stadyumunun kapılarını evsizlere açan bir kulüp daha olmamıştı sanırım. Latin Amerika ve Arjantin dayanışması bizde derin bir etki bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Carr, ülkedeki farklı futbol kulüplerinin de River Plate'ten etkilenerek statlarını evsizler için açacağını sözlerine ekledi.

Bazen hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, sokak şartlarında yaşayan kişiler, çarşamba gününden bu yana akşam yemeği için El Monumental Stadyumu'na geliyor. Burada kendilerine halkın getirdiği giysiler dağıtılırken, bu kişilerin bir kısmı da geceyi burada geçiriyor.

Öte yandan, Buenos Aires Şehri Genel Denetim Birimi, ülkenin başkentinde 7 binden fazla sokak şartlarında yaşayan kişinin olduğunu ve bunların yaklaşık bininin çocuklardan oluştuğunu açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 04:43
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