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Riva'da iki okulun açılışı yapıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Eğitimin her alanda güçlendirilmesi için ciddi işler yapıldı. Derslik ve öğretmen sayısı iki katına çıkartıldı. Hayırseverlerin katkılarıyla İstanbul'da eğitim alanında çok mesafe aldık. Henüz tekli öğretime geçecek seviyeye gelmedik, daha 454 okul yapmamız lazım"- "İstanbul olmayınca Türkiye haritası eksik kalır. İstanbul'u çıkardığımız zaman Türkiye yüzde 35 küçülür. O yüzden İstanbullulara çok büyük görev düşüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın havaya kaldırdığı bayrağı daha ileri taşımak, yükseklere çıkarmak inşallah bize nasip olur"

20 Mart 2019 Çarşamba 18:39
Riva'da iki okulun açılışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti'nin iktidara geldikten sonra eğitimin her alanda güçlendirilmesi için çok işler yaptığını belirterek, "Derslik ve öğretmen sayısı iki katına çıkartıldı. Hayırseverlerin katkılarıyla İstanbul'da eğitim alanında çok mesafe aldık. Henüz tekli öğretime geçecek seviyeye gelmedik, daha 454 okul yapmamız lazım." dedi.

Yıldırım, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu ve Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, eğitime yapılan yatırımın başka yatırımlara benzemediğini, Riva'nın bugün çok güzel iki okula kavuştuğunu söyledi.

Artık dünyada bilginin en büyük güç olduğunu, bundan geri kalanların ülkeler sıralamasında geriye düştüğünü belirten Yıldırım, "AK Parti iktidara geldikten sonra en büyük bütçe eğitime ayrıldı. Eğitimin her alanda güçlendirilmesi için ciddi işler yapıldı. Derslik sayısı iki katına çıkartıldı. Öğretmen sayısı iki katına çıkartıldı. Hayırseverlerin katkılarıyla İstanbul'da eğitim alanında çok mesafe aldık. Henüz tekli öğretime geçecek seviyeye gelmedik, daha 454 okul yapmamız lazım." diye konuştu.

Belediye başkanı olması halinde 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'da tekli eğitime geçilmesi için çalışacaklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Belediye denilince, eskiden; çöpleri toplama, sokakları temizleme, su akıtma akla gelirdi. Buna 1.0 belediyeciliği deniliyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı belediyecilik buydu. O dönemde çöp, çukur ve çamur vardı. Hava kirliliği had safhada, Haliç, çok pis kokuyordu. Yaşam için en temel ihtiyaçlar bile giderilmiyordu. Doğal gaz, toplu ulaşım, su yoktu. Şimdi bunları konuşan yok. O yıllarda doğan ve bugün 20-30 yaşına gelmiş gençlerimizin o eski dönemi anlamaları zor. Bunu anlamalarını da beklemiyoruz. İhtiyaçlar değişiyor ama devam ediyor. Sonra Cumhurbaşkanımızla beraber sosyal belediyecilik geldi. Buna da belediyecilik 2.0 versiyonu diyoruz. Ardından iş başına gelen arkadaşlarımız büyük projeler hayata geçirdi. İstanbul belediyecilik 3.0 dönemini geride bıraktık. Şimdi ise Akıllı Belediyecilik 4.0 dönemi başlıyor. İstanbul'u dünyanın 10. büyük şehri haline getirmek hedefinin gerçekleşmesi için çalışacağız."

Eğitimiyle, kültür-sanat hayatıyla, toplu ulaşımıyla sorunlarını çözmüş ve sosyal belediyecilik anlamında yapılması gereken her türlü çalışmayı gerçekleştirmiş bir kent inşa edeceklerini belirten Yıldırım, "Türkiye'de son 5 yılda istihdama en az 500 bin katkı sağlayan bir İstanbul hayal edin. Bu İstanbul, 2023'e giderken sadece dünya marka olmayacak, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. yıl hedefini gerçekleştirmede itici bir güç olacaktır. İstanbul olmayınca Türkiye haritası eksik kalır. İstanbul'u çıkardığımız zaman Türkiye yüzde 35 küçülür. O yüzden İstanbullulara çok büyük görev düşüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın havaya kaldırdığı bayrağı daha ileri taşımak, yükseklere çıkarmak inşallah bize nasip olur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, okulların yapımında emeği geçen yetkililere plaketleri takdim edildi.

Ardından kurdele kesilerek okulların açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran, Spor Toto Genel Başkanvekili Bünyamin Bozgeyik, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:39
  1. Ali Yerlikaya
  2. Binali Yıldırım
  3. okul açılışı
  4. Riva
  5. Spor Toto
  6. TFF

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