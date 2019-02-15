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Ritmik cimnastikçiler gelecek için umut veriyor

- Ritmik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Kameliya Dunavska: "Sporcularımız gün geçtikçe daha iyi hale geliyor. Türk Milli Takımı, gelecekte çok büyük başarılara imza atacak"- "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almayı amaçlıyoruz. Hedefimiz olimpiyatlarda madalyalar kazanıp Türkiye'ye tarihte bir ilki yaşatmak"

15 Şubat 2019 Cuma 11:10
Ritmik cimnastikçiler gelecek için umut veriyor


MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Ritmik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Kameliya Dunavska, ekip olarak gün geçtikçe daha iyi duruma geldiklerini belirterek, "Türk Milli Takımı, gelecekte çok büyük başarılara imza atacak." dedi.

Dunavska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da yarın başlayacak 2019 Moskova Grand Prix yarışmalarına Mersin'de gerçekleştirdikleri 20 günlük kampla hazırlandıklarını belirtti.

Çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Dunavska, turnuvadan iyi bir dereceyle dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Dunavska, asıl hedeflerinin ise gelecek yıl mayıs ayında Ukrayna'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları olduğuna dikkati çekerek, Moskova'daki yarışmayı da bir ön hazırlık olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sporcular Duygu Doğan, Tuana Türel Acar, Azra Akıncı, Peri Berker, Defne Alpaslan, Eda Asar ve Nil Karabina'nın her geçen gün performanslarını artırdığını belirten Dunavska, milli takımın gelecek adına umut verdiğini dile getirdi.

Dunavska, Türk cimnastiğinin gelecekteki başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Genç bir takıma sahibiz. Sporcularımızın büyük bir bölümü A Milli Takım heyecanını yeni yeni yaşıyor. Önümüzde uzun bir yolumuz var." diye konuştu.

Yaklaşık 2 yıldır milli takımı çalıştırdığına işaret eden Dunavska, göreve geldiği günden bu yana Türkiye Cimnastik Federasyonunun kendisine büyük destek verdiğini anlattı.


- En büyük hedef olimpiyatlar


Dunavska, önlerine koydukları olimpiyat hedefi doğrultusunda ilerlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlar yolunda çok zor bir yolculuğumuz olacak. Başarı yakalamak için en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu, bizim için zor bir görev ama başaracağız. Sporcularımız gün geçtikçe daha iyi hale geliyor. Türk Milli Takımı, gelecekte çok büyük başarılara imza atacak."

Dunavska, olimpiyatlara gidip bir ilki yaşatmayı istediklerini anlatarak, "Sadece bize ve sporculara değil, daha fazla etkene bağlı bir süreç bu. Bu yolculukta güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almayı amaçlıyoruz. Hedefimiz olimpiyatlarda madalyalar kazanıp, Türkiye'ye tarihte bir ilki yaşatmak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:10
  1. Mersin
  2. Ritmik cimnastik
  3. Ritmik Cimnastik Kadın Milli Takımı
  4. Türkiye Cimnastik Federasyonu

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