0553 313 94 23

"Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti e-Devlet kapısında

Türkiye Bankalar Birliğinin "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti, saat 18.30 itibarıyla e-Devlet kapısı üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açılacak- Bu hizmet kapsamında kullanıcılar, "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporunu ayda bir defa ücretsiz alabilecek- Banka ve finansal kuruluş detayları ile borç bilgilerinin yer aldığı raporda vatandaşlar, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz borçlarını görebilecek

15 Mart 2019 Cuma 10:22
"Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti e-Devlet kapısında

ANKARA (AA) - Türkiye Bankalar Birliğinin "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti, bugün saat 18.30 itibarıyla e-Devlet kapısı üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından yoğun olarak talep edilen yeni bir hizmet daha, Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda, e-Devlet kapısına entegre ediliyor.

Bu kapsamda, Türkiye Bankalar Birliği "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti, saat 18.30 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açılıyor.

Bu hizmet kapsamında kullanıcılar, "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporunu ayda bir defa ücretsiz alabilecek.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcılar, e-Devlet kapısında yer alan kimlik doğrulama yöntemlerinden biri ile kimliklerini doğruladıktan sonra, "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçerek, "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporlarından birini talep edebilecek.

İlgili talebin Türkiye Bankalar Birliğine iletilmesinin ardından, buraya gelen taleplerin yoğunluğuna bağlı olarak 2 saat ile bir gün arasında rapor hazırlanıp kullanıcıya SMS ile raporun hazır olduğuna ilişkin bilgi iletilecek.

Gelen SMS içerisinde, hazırlanan raporu indirmek için kullanılacak "rapor şifresi" yer alacak. Kullanıcı, SMS ile yapılan bilgilendirmenin ardından e-Devlet kapısından kimliğini doğrulayarak giriş yapıp "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçtiğinde, Türkiye Bankalar Birliğinin doğrulama ekranına yönlendirilecek, SMS ile gelen şifrenin bu ekrana girilmesinin ardından rapor görüntülenebilecek.

Banka ve finansal kuruluş detayları ile borç bilgilerinin yer aldığı raporda vatandaşlar, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz borçlarını görebilecek.

Ayrıca banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık veya kapalı durumdaki borçlar da son 10 yılı kapsayacak şekilde görüntülenebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:22
  1. "Risk Merkezi Raporu Başvurusu"
  2. Türkiye Bankalar Birliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversiteli öğrenciler Yazar Umut Güner ile söyleşide buluştu
    1. Üniversiteli öğrenciler Yazar Umut..
    2. Dülgeroğlu: “Finike’ye hizmet için her..
    3. Iğdır’da çiftçi buluşması gerçekleşti
    4. GAÜN öğrencilerinden bir şampiyonluk..
    5. Seçimde nasıl oy kullanılacak? | YSK..
    6. AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Yeni..
    7. AK Partili Yılmaz: "Halkımızın kolay..
    8. Gençlerden ‘Engel olma destek ol’..
    9. Okul önüne 3 boyutlu yaya geçidi
    10. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    11. Başkan Alıcık engellilere destek..
    12. Mardinli genç çifte dördüz sürprizi
    13. 2 vekil bugünü 30 yıl önceden görmüş!..
    14. Bakan Çavuşoğlu: "Saldırıda sadece..
    15. Asya borsaları
    16. Şair ve yazar İsmet Özel’in durumu iyi!
    17. Toyota ABD’deki üretim kapasitesini..
    18. Van'da uyuşturucu operasyonu
    19. Ülke 6,5 ile sarsıldı!
    20. BoJ para politikasını değiştirmedi
    21. Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı kadın..
    22. Borsa güne yükselişle başladı
    23. Trafik polisinin acı anı! Görevli..
    24. İhraç polislere FETÖ operasyonu
    25. Yatılı okul öğrencileri annelerini..
    26. Özhaseki'den önemli açıklamalar
    27. Tartıştığı dayısının oğluna kurşun..
    28. TEB'den kadın patronlara avantajlı paket
    29. Çelik: "İslam düşmanlığı sadece..
    30. AK Partili Aydın: "Sağlık turizmi hem..
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!