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Siyaset Risk haritasını aklınca tiye alan Buldan'a tokat gibi cevap!
Siyaset

Risk haritasını aklınca tiye alan Buldan'a tokat gibi cevap!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı risk haritasını kendince tiye alan Pervin Buladan'a cevap AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'ten geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 23:55:00 -
Risk haritasını aklınca tiye alan Buldan'a tokat gibi cevap!

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı risk haritasını kendince tiye alan Pervin Buldan'a tokat gibi bir cevap verdi.

HDP'li Buldan, Bakan Koca'nın paylaştığı risk haritasını parti renkleri ile ilişkilendirerek şu notu yazdı:

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise "Bu mavi senin bildiğin mavi değil. Ak partinin iki renginden biri. Dikkatli bak. 11 belediyenin 10'u Ak partide." cevabını verdi.

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