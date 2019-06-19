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Rip akıntısına kapılan 2 kişi son anda kurtarıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize giren 2 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden cankurtaranlar, gençleri ölümden kurtardı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:17
Rip akıntısına kapılan 2 kişi son anda kurtarıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize giren 2 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden cankurtaranlar, gençleri ölümden kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Çevlik sahilinde sabah saatlerinde denize serinlemek için giren 2 gencin, rip akıntısına kapılarak çırpındıklarını gören vatandaşlar durumu cankurtaranlara bildirdi. Cankurtaranlar, olay yerine gelen itfaiye ekipleriyle birlikte gençleri karaya çıkarttı. İki genç sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne ardından da Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Boğulma tehlikesi yaşayan iki gencin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.


Dünyanın en büyük kumsalları arasında yer alan Samandağ ve Çevlik sahilinde her yıl, halk arasında ‘kum göçmesi veya kum kayması’ olarak da bilinen rip akıntısına bağlı olarak boğulma vakaları görülüyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:17
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