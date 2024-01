Riot Games, oyun devinden beklenmedik karar: Maalesef büyük bir bölümünü işten çıkarıyor

League of Legends ve Valorant gibi popüler yapımların geliştiricisi olan Riot Games, operasyonlarında düzenlemeye gittiğini açıkladı. Buna göre şirketin dünya çapındaki ofislerinden yüzlerce kişinin işten çıkarılacağı ifade edildi.

Riot Games 530 kişiyi işten çıkardı, oyunlar iptal ediliyor

Riot Games, küresel çapta 530’dan fazla kişinin işten çıkarılacağını açıklayarak büyük bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Konuyla ilgili detayları duyuran CEO Dylan Jadeja, şirketin çok hızlı şekilde çeşitlendikten sonra yeniden ana işine odaklanması gerektiğini söyledi.

CEO Jadeja, Riot’un son yıllarda Legends of Runeterra ve Valorant gibi oyunlar sayesinde hızla büyüdüğünü ve yeni deneyimlere yöneldiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamasında, “Oyuncu olmayı daha iyi hale getirmek amacıyla şirket genelinde bir dizi büyük proje hazırladı, ancak beklediğimiz şekilde sonuçlanmadı” dedi.

Yeniden yapılanmanın bir parçası olarak, Riot’un yayıncılık kolu Riot Forge, The Bandle Tale lansmanından sonra kapatılacak. Legends of Runeterra’nın geliştirme çalışmaları da küçültülecek ve ekipteki çalışan sayısı azaltılacak. Diğer oyunların finansmanı yerine ise Path of Champions moduna odaklanılacak.

530’dan fazla kişinin işten çıkarılması, Riot Games’in küresel çalışanlarının yüzde 11’ini temsil ediyor. Bu kapsamda şirket, “karşılığını vermeyen yatırımların maliyetlerini” azaltmayı amaçlıyor. İşten çıkarılan çalışanlara altı aylık kıdem tazminatı ve ikramiye sunulacağı belirtildi.

Öte yandan Riot CEO’su, League of Legends ve Valoratn gibi oyunlar üzerinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ancak değişiklikler, çeşitlendirmeden uzaklaşıp temel oyunlara yeniden odaklanacaklarını gösteriyor.