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Rio Karnavalı şiddetli yağmura rağmen coşkulu başladı

Brezilya’da Rio Karnavalı, şiddetli yağmura rağmen bu yıl da coşkuyla başladı.

03 Mart 2019 Pazar 14:11
Rio Karnavalı şiddetli yağmura rağmen coşkulu başladı

Brezilya’da Rio Karnavalı, şiddetli yağmura rağmen bu yıl da coşkuyla başladı.


Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde tüm dünyanın beklediği karnaval, bu yıl şiddetli yağış nedeniyle bir gün geç başladı. 9 Mart’a kadar sürmesi beklenen karnavalda rengarenk geleneksel kostümlü sambacılar, devasa maketler ve davullar eşliğinde yağmurun altında Rio sokaklarında gösteri düzenledi. Gösteriye geleneksel kahramanların kostümlerini giyen binlerce kişi katıldı. Gösteriye katılan davulcu Evelyn Bastos, “Siyahilerin ve özellikle kadınların cesaretini anlatıyoruz. Böylece Brezilya’nın gerçek kurucularının kim olduğunu gösteriyoruz” dedi.


Karnavala katılan Raphael Perucci de, “Bu geçit törenleri Dünya Kupası gibidir. Trajedi yaşayan insanlarla empati kuruyoruz. Geçit törenlerine işçiler ve ebeveynler katılıyor. Yılda bir kez eğlenmek istiyor” diye konuştu.



Fon kesintilerine rağmen samba grupları gösterilere ilgi gösteriyor


Brezilya’da 2016 yılında Rio’nun belediye başkanı seçilen eski Piskopos Marcelo Crivella, samba gruplarına ayrılan bütçeyi yarıya indirdi. Geleneksel samba gösterilerine ilgi duymadığını açıkça belirten Crivella, festivalin devlet bütçesine zarar vermemesi için özel sektörden finanse edilmesi gerektiğini söyledi. Ancak bütçe kesintileri, Rio’nun neredeyse 100 yıllık geleneksel samba gruplarını bu yıl da gösterilerinden vazgeçiremedi. 1723 senesinde farklı ekonomik sınıfların yer aldığı bir karnaval olarak başlayan Rio Karnavalı’na farklı ırklar, dinler ve cinsel tercihleri olan dünyanın dört bir yanından binlerce kişi katılıyor.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:11
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