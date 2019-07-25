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Ringde 3 gün içinde ikinci ölüm

- İki gün önce ölen Rus Dadashev'den sonra Arjantinli boksör Santillan da maç sırasında aldığı darbeler yüzünden yaşamını yitirdi

25 Temmuz 2019 Perşembe 21:06
Ringde 3 gün içinde ikinci ölüm

BUENOS AIRES (AA) - Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan, Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile berabere kaldığı maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Boks dünyası, 28 yaşında hayata gözlerini yuman Rus Maxim Dadashev'den iki gün sonra 23 yaşındaki Arjantinli Hugo Alfredo Santillan'ın ölüm haberini aldı.

Santillan, 5 gün önce ülkesinin San Nicolas kentinde yapılan süper hafif sıklet müsabakasında Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile karşılaştı.

Berabere biten maçta aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülen Santillan, ameliyata alındı ancak verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 21:06
  1. boks
  2. Hugo Santillan
  3. Maxim Dadashev

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