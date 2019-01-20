Rıfat Özer kimdir? Rıfat Özer Ak Parti Güneysu belediye başkan adayı Rıfat Özer AK Parti Rize Güneysu belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Rıfat Özer'in kim olduğu araştırılıyor.Peki Rıfat Özer kimdir? Rıfat Özer kaç yaşında? AK Parti Güneysu belediye başkan adayı Rıfat Özer hangi görevlerde bulundu?

Rıfat Özer AK Parti Rize Güneysu belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Rıfat Özer'in kim olduğu araştırılıyor.Peki Rıfat Özer kimdir? Rıfat Özer kaç yaşında? AK Parti Güneysu belediye başkan adayı Rıfat Özer hangi görevlerde bulundu? Rıfat Özer kimdir? 21.03.1976 yılında İstanbul’da doğan Rıfat Özer, ilk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı. Özer Güneysu İlim Yayma Öğrenenlere Yardım Vakfı Başkan Yardımcılığı, Güneysu Belediyesi Meclis Üyeliği ve Güneysuspor başkanlığı görevlerinde bulundu.

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