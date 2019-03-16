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Rıdvan Dilmen'den yabancı sınırı sözleri! 'Önümüzdeki yıl sahada 6 yabancı demek saygısızlıktır'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, yabancı kuralının tekrardan değişeceği iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

16 Mart 2019 Cumartesi 01:57
Rıdvan Dilmen'den yabancı sınırı sözleri! 'Önümüzdeki yıl sahada 6 yabancı demek saygısızlıktır'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, yabancı kuralının tekrardan değişeceği iddiaları üzerine NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

"Önümüzdeki yıl arkadaşlar sahada 6 yabancı demek saygısızlıktır''

Eğer 6+2+2 falan deniyorsa TFF bunu yapacaksa treni önce kaçırdılar. Bankalarla olan işbirliği halinde yapılandırmaya giderken transferler devam etti. Hamle yapılmadı. Önümüzdeki yıl arkadaşlar sahada 6 yabancı demek saygısızlıktır. Sivasspor'da mesela toplam 11 yabancı varmış. Bu tür şeyler var ama hemen bir anda yapıyoruz olursa, yatırımı yapan kulüplere saygısızlık olur. 2019/2020 dokunulmadan 2020/21'de kontrlara göre değişikliğe gidilmeli. Mustafa Cengiz de bunları söyledi ve haklı.

"Galatasaray yanlış bir şey mi yaptı? ''

Galatasaray yanlış bir şey mi yaptı? Hukuken hakkı var. Kime ne? Bazı arkadaşlar benim İstiklal Marşı sözlerimi manipüle etse de, o gün ben ironi yapmadım. Galatasaray maçında çocuklarımız kızlı erkekli rahmetli Metin Oktay hareketiyle İstiklal Marşını okudu. Ben yerli oyuncu isterim ama yabancıya niye karşı olayım? Ancak Pepe gibi 15 alıp gidenlerden değil. Slimani ise 6-7 alıp yatanlardan değil.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 01:57
  1. Sivas
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Yabancı kuralı
  4. TFF

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