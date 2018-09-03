Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum: Cüneyt Çakır, VAR'a karşı!

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında 1-1 biten Bursaspor - Beşiktaş maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaray ve Fenerbahçe kaybetti. Beşiktaş'ın da geçen haftaki kaybını telafi edebileceği durum oldu. Aslında karşılıklı oyun derken, skoru buldular. Daha sonra 1-1'e yakalandıktan sonra hoca kazanmak için Bursa'ya geldiğini ispatlarcasına Larin hamlesini yaptı. Ben beraberliğe razı değilim dedi" dedi.

Beşiktaş'ın yediği golün enteresan olduğunu söyleyen Dilmen, "Adriano'nun Yusuf'a yakın olmaması. O arada Quaresma sakatlandı ve yerdeydi. Vida ve Pepe, Avrupa'nın en önemli ülkelerinin stoperleri pozisyon hataları ve konsantrasyon eksikliği sonucunda gelen gol. Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki çekişmeden dolayı 1-0'dan 1-1 yapan Bursaspor'un oyuncularının mutlu olduğunu gördük. Her maçtan daha çok mücadele ediyorlar. Diğer büyüklere göre Beşiktaş'ın işi daha zor oluyor Bursa'da." dedi.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı da değerlendiren Dilmen, "Cüneyt Çakır, VAR'a karşı. 'Beni sürekli VAR'a çağırmayın' diyor herhalde. Onun maçlarında VAR sebebiyle zaman kaybedilmez çünkü gitmiyor. Gitse de kendi kararını uyguluyor. Hakemin ağırlığı, gücü, şöhretine göre VAR uygulayıp uygulamamaya karar verilmemeli. Cüneyt Çakır’ın diğer hakemlere karşı bir ağırlığı var. Bütün hakemlere benim kararım doğrudur diyor. VAR'a bakmak istemiyor. Hakem 2 kere Necip'e sarı kart göstermedi. Ver kartları işte... Penaltıyı da ver. O pozisyon en azından VAR'ı hak ediyordu. Zaten Cüneyt Çakır'ın daha VAR ile kararını değiştirdiğini görmedim. Bazen insanlar 'Ben hata yaptım' diyebilmeli" dedi.