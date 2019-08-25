Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriç'e büyük övgü: Bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, son dakikalarda bulduğu gollerle Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk iki maçında 6 puan toplamayı başaran Fenerbahçe'nin yıldızı Muriç'i değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in performansını öven Rıdvan Dilmen, "Bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor." dedi.

Gazişehir maçından sonra Başakşehir'i de boş geçmeyen Kosovalı golcü için övgüler yağdıran Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Muriç sayesinde 12 kişi oynadığını belirtti.

Rıdvan Dilmen, değerlendirmelerine şu şekilde devam etti:

- "Fenerbahçe'de Vedat Muriç diye bir oyuncu var. Fenerbahçe onun sayesinde 12 kişiyle oynuyor. Bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor."

- "İlk yarıda direkten dönen bir top var, her futbolcunun kolay kolay atamayacağı bir gol attı. Bir santrafor ne yapması gerekiyorsa hepsini yapıyor."

- "25 yaşında, henüz olgunluk yaşına da gelmedi üstelik. Bence Fenerbahçe son 15 yılın en iyi golcüsünü aldı."