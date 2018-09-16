Rıdvan Dilmen'den kritik uyarı: Halkımız bu tuzağa düşmesin

Türkiye ile Almanya EURO 2024'ü alabilmek için kıyasıya bir yarış içine girdi.

Futbol şölenine kimin ev sahipliği yapacağı merak konusu olurken, Almanya'nın kirli çalışma içinde olduğu ortaya çıktı.

BELDEN AŞAĞIYA VURUYORLAR

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Almanya'dan bazı medya kuruluşlarının Türkiye'ye gelerek, karalama görüntüleri çektiğini söyledi.

Dilmen, halkı bu konuda uyarırken 'Almanlar belden aşağıya çalışıyorlar. Bütün televizyonları yollamışlar Türkiye'ye, belli yerlerde halkımızda tuzağa düşmesinler, propaganda amaçlı halkla röportaj yapıyorlar. Biliyorsun istedikleri kesecekler oradan. Bizim halkımız da lütfen bu tuzağa düşmesinler. Korkunç bir şekilde Türkiye düşmanlığı için buralarda kamerayla dolaşıyorlar, belden aşağıya çalışıyorlar.' diye konuştu.