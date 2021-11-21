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Spor Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atarak şampiyon ilan edebilirim
Spor

Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atarak şampiyon ilan edebilirim

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yarın kariyerini riske atarak Süper Lig'in şümpiyonunu açıklayabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 00:02:00 -
Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atarak şampiyon ilan edebilirim

Alanyaspor'a deplasmanda mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini yaşadı. Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

"Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim"

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un şampiyonluğa yakın olduğunu belirtirken, "Hayatımda ilk defa 13. haftada bir takımı şampiyon ilan edebilirim. Yarın akşam Trabzonspor için söyleyebilirim. Daha önce bu haftalarda söylemedim, kariyerimi de riske atarak yarın akşam Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim" ifadelerini kullandı.

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