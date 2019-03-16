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Ricky Martin'den Yeni Zelanda tepkisi! 'Çünkü Müslüman değil'

Şarkıcı Ricky Martin, Yeni Zelanda'daki cami saldırısı sonrası dünya medyasını eleştirerek "Bir adam namaz kılan 40’tan fazla insanı öldürüp 20 tanesini de yaraladı. Tüm uluslararası medya onu terörist olarak değil saldırgan ya da radikal olarak nitelendirdi. Neden? Çünkü Müslüman değil" dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:24
Ricky Martin'den Yeni Zelanda tepkisi! 'Çünkü Müslüman değil'

Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Yeni Zelanda saldırısının ardından dünya medyasına tepki gösterdi.

Dünyadaki iki yüzlülüğe dikkat çeken Martin, "Bir adam namaz kılan 40’tan fazla insanı öldürüp 20 tanesini de yaraladı. Tüm uluslararası medya onu terörist olarak değil saldırgan ya da radikal olarak nitelendirdi. Neden? Çünkü Müslüman değil" ifadelerini kullandı.

Başarılı şarkıcının terör saldırısı ile ilgili yaptığı paylaşım büyük takdir topladı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:24
  1. Yeni Zelanda
  2. ricky martin

YORUM YAZ

  • Bravo Ricky'yeBravo Ricky'ye1 sa önce
    Ricky Martin harbi adammış. Haksızlığa karşı olmak iyidir ama haksızlığı dile getirmek daha asilce bir davranıştır.

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