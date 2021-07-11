İngiliz milyarder Richard Branson ve ekibi uzayın başladığı sınır olan 100 kilometre yüksekliğe çıktı. Richard Branson ve ekibi ABD New Mexico’dan bir uçakla havalandı. Uzaya ulaşan uçak yaklaşık 1,5 saat sonra Dünya'ya iniş yaptı. Richard Branson kimdir?

Richard Branson kimdir? Richard Branson hayatı nereli?

Sir Richard Charles Nicholas Branson 8 Temmuz 1950'de İngiltere’de dünyaya geldi. Genç yaştan itibaren girişimci olmayı hedefliyordu. İlk iş girişimi, 16 yaşındayken Student adlı bir dergiydi. 1970'de postayla eve sipariş hizmeti veren bir plak şirketi kurdu. 1972'de Virgin Records adında bir plak mağazaları zinciri açtı. Branson'ın Virgin markası, Virgin Atlantic havayolu şirketini kurduktan ve Virgin Records şirketini genişlettikten sonra 1980'lerde hızla büyüdü. 2004 yılında, uzay turizmi için tasarlanmış SpaceShipTwo alt yörüngesel uzay uçağıyla dikkat çeken, California'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'nda bulunan uzay uçuşu şirketi Virgin Galactic'i kurdu

Mart 2000'de Branson, Buckingham Sarayı'nda "girişimciliğe hizmeti" nedeniyle şövalye ilan edildi. Perakende, müzik ve taşımacılık alanındaki çalışmaları (kara, hava, deniz ve uzay yolculuğuna olan ilgileri), macera zevki ve insani yardım çalışmalarıyla önde gelen bir küresel figür haline geldi. 2007'de Time'ın Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı.

Temmuz 2021'de Forbes, Branson'un servetinin tahmini net değerini 5,7 milyar ABD Doları olarak ölçtü.