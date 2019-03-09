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Gitmek isteyen Quaresma yine karar değiştirdi

Devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetme ileten Quaresma, 2020'de bitecek olan sözleşmesini tamamlama kararı verdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:29
Gitmek isteyen Quaresma yine karar değiştirdi

Devre arasında ayrılmak istemesine rağmensonanda Beşiktaş’ta kalan Quaresma’nın, sezon sonunda ise kesin gideceği konuşuluyordu. Ancak Portekizli yıldız fikir değiştirdi, yönetime kalmak isteğiyle ilgili haber gönderdi

Beşiktaş’ta sadece Şenol Güneş konusunda değil, kadrodaki yıldızlarla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Durumu en çok merak edilen isimlerden biri de tartışmasız ki Ricardo Quaresma.

Maaşını alamamaktan şikayetçi

Maaşını düzenli alamamaktan şikayetçi olan ve devre arasında vatandaşı Pepe gibi Porto’ya gitmeye çalışan Portekizli futbolcu, son anda Beşiktaş’ta kalmıştı. Yaşanan gelişmeler ışığında Quaresma’nın 6 ay daha Siyah-Beyazlı formayı giyip, sezon bitiminde kesin olarak ayrılacağı konuşuluyordu.

Ancak 35 yaşındaki yıldız fikir değiştirdi. Yönetim ve hocaya bağlı Quaresma, 2020’de bitecek kontratını tamamlamak istiyor. Menaceri aracılığıyla yönetime, “Kalmak istiyorum” mesajını gönderen Q7’nin geleceği, Mayıs ayında yapılacak seçimden sonra netlik kazanacak. Gelecek yeni hocanın kararı da, burada kilit rol oynayacak.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:29
  1. Ricardo Quaresma
  2. Beşiktaş
  3. Süper Lig
  4. Şenol Güneş
  5. Pepe

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