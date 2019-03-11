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Ricardo Quaresma: Benim de canım sıkılıyor artık

Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Quaresma, 3-2 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:53
Ricardo Quaresma: Benim de canım sıkılıyor artık

Kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Quaresma, "Çok pozisyon ürettik, birçok pozisyondan yararlanamadık. Daha fazla atabilirdik. 2-2'den sonra gösterdiğimiz istekle maçı kazanmayı hak ettik. Konyaspor kazanmak için yeterince futbol oynamadı, sonuna kadar hak ettik" ifadelerini kullandı.

''Taraftar çok yanımızda değildi''

Taraftarların gösterdiği tepkiyle ilgili konuşan tecrübeli oyuncu, "Maç, maç bakmamız lazım, önümüzde daha çok maç var. Kazandıkça şampiyonluk şansımız olacak mı, olmayacak mı bakmalıyız. Taraftar çok yanımızda değildi, daha fazla yanımızda olmaları lazım. Ben takıma ve hocamıza inanıyorum. Gemi batarsa, hep beraber batarız. Suçlu çıkarmak kolaydır ama bir takımda işler iyi gitmiyorsa birçok suçlu vardır. Benim de canım sıkılıyor artık. Hepimiz aynı gemideyiz, gemi batarsa, hepimiz batarız" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:53
  1. Ricardo Quaresma
  2. Beşiktaş
  3. Atiker Konyaspor

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