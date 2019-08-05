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Franck Ribery'den büyük sürpriz! İmzayı atıyor

Alman devi Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Ribery'nin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:45
Franck Ribery'den büyük sürpriz! İmzayı atıyor

Bayern Münih'ten ayrılan Fransız yıldız Franck Ribery için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınında Kicker'da yer alan habere göre; Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın.

36 yaşındaki futbolcunun Fransa Ligi'nden Monaco'dan teklif aldığı ancak Fransa'ya dönmek istemediği için teklifi geri çevirdiği belirtilmişti.

"Büyük bir kulüpte oynayabilirim"

Geçtiğimiz dönemde geleceği hakkında konuşan Ribery, "Hala açım, bu çok net! 36 yaşında olsam da futbola verebileceğim şeyler var. Kafa ve fiziksel olarak 36 gibi hissetmiyorum ve hala büyük bir kulüpte futbol oynayabilirim. Bu deneyime sahibim" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:45
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  2. Franck Ribery
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  4. Suudi Arabistan

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