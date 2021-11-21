Rezilliklere doymuyorlar! Burak Deniz Didem Soydan'ın çıplak pozlarına...

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Türk İslam geleneklerine uygun kavramları tedavülden kaldıran magazin dünyasında yaşanan rezilliklere her gün bir yenisi ekleniyor. Bunun son örneği, Didem Soydan'la gayrimeşru ilişkilerinin bitmesine 'çıplak pozlar'ın neden olduğuna dair soruya 'aşağılıkça' bir cevap veren Burak Deniz oldu.

Kültürel yozlaşma ile özellikle, Müslümanlar için 'kutsal' sayılan 'aile' yapısının hedef alındığı ülkemizde gayrimeşru yaşamlarını uluorta yaşamaktan çekinmeyen magazin dünyasının figüranları, mide bulandırmaya devam ediyor.

Oyuncu Burak Deniz ve Didem Soydan’ın gayrimeşru ilişkisi son bulmuş, rezilliklerin PR'ını yapan magazin medyası ise günlerce ayrılık sebeplerini konuşmuştu. Ayrılığa, vücudunu pazarlayan Didem Soydan’ın çıplak pozları neden olduğu iddia edilmişti. Uzun bir aradan sonra Burak Deniz konuyla ilgili açıklama yaparak laikçi-seküler kesimin zihin yapısını açığa vurdu.

Çıplaklığı böyle savundu: Bir geri kafalı mıyız?

"Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?" şeklindeki soruyla beden teşhirciliği 'cesur poz' olarak lanse edilirken Deniz'in verdiği cevap ondan daha da beter oldu. Çıplaklığı 'çağdaşlık' gibi gösteren Deniz, "Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?" diyerek bu ahlaksızlığa ortak olmayanları da 'gerici' olarak lanse etti.

Kahraman Türk kadınlarının kemiklerni sızlattı

Burak Deniz verdiği cevapla ülkeyi işgalden kurtaran başörtülü kadın kahramanların kemiklerini sızlattı. Batı'nın ahlaksızlığıyla boyanıp, ülkeyi işgalden kurtaran Müslüman kadınların mirasına çökerek inançlarını aşağılayan zihniyet, çıplaklığı modernlik olarak gördü.

Başörtüsüyle, çarşafıyla kimi zaman cephenin arka saflarında mermi taşıyarak, yaralıları tedavi ederek, aş pişirerek kimi zaman da bebeğini kundakta bırakıp düşmana tek başına kafa tutarak en ön saflarda savaşan Müslüman kadınların fedakarlığı yok sayıldı.

Tesettürlü Nene hatunlar, Şerife bacılar, Halime çavuşlar, Kara Fatmalar canlarını ortaya koyarak vatanı düşman işgalinden koruyup inançlarına halel getirmezken, bugünün laikçi-seküler kesimi ise Türk milletini inanç ve geleneklerinden koparmaya çalışıyor.

İşte 'geri kafalı' olarak görülen kahraman Türk kadınları: