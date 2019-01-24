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Rezidanstaki cinayet davası

Başakşehir'de bir rezidansta iki yıl önce Yavuz Anuk'un dövülerek öldürülmesine ilişkin davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, bir kişinin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, 5 kişinin delil yetersizliğinden beraatini talep etti

24 Ocak 2019 Perşembe 11:20
Rezidanstaki cinayet davası

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir rezidansta iki yıl önce Yavuz Anuk'un dövülerek öldürülmesine ilişkin davada bir kişinin ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması, 5 kişinin ise delil yetersizliğinden beraati istendi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Evren Gürsoy katılırken, tutuksuz sanıklar Yavuz Değirmeci ve Recep Yılmaz'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılımı sağlandı.

Maktul Yavuz Anuk'un kardeşi Bacı Anuk, annesi Refiye Anuk ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanık Evren Gürsoy'un, Adli Tıp Kurumu raporları gözetildiğinde maktulün öldürülmesi eylemini bizzat gerçekleştirdiğini belirterek, sanık Gürsoy'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı Altay, diğer sanıkların delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Müşteki Bacı Anuk, sanıklardan Evren Gürsoy'un olay esnasında ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu, bu haliyle cinayeti tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını savunarak, "Bu eylemi tüm sanıkların planlı şekilde gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Müşteki anne Refiye Anuk da sanık savunmalarının çelişkili olduğunu ifade ederek, sanıkların oğlunu niçin öldürdüğünü izah etmelerinin tek isteği olduğunu söyledi. Anuk, sanıkların oğlunu eziyet çektirerek öldürdüklerini, tümünün iştirak halinde olduğunu dile getirerek, bu sebepten sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini anlattı.

Tutuklu sanık Evren Gürsoy, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Evren Gürsoy'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Ocak 2017'de Başakşehir'deki rezidansta ölü bulunan Yavuz Anuk'un öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Evren Gürsoy, tutuksuz sanıklar Kemal Yurttürk, Kenan Özdemir, Özkan Türker, Recep Yılmaz ve Yavuz Değirmenci'nin "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:20
  1. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Başakşehir
  3. tutuklu sanık Evren Gürsoy
  4. Yavuz Anuk

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