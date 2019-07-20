Rezidansta şüpheli ölüm Kayseri’de 24 yaşındaki bir genç, rezidansta ölü olarak bulundu.

Kayseri’de 24 yaşındaki bir genç, rezidansta ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı İkbal caddesi üzerinde bulunan bir rezidansta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İsmail K.’yı (24) hareketsiz şekilde gören temizlik görevlisi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri, İsmail K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. İsmail K.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.