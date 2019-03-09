0553 313 94 23

Rezidansta kenevir serası kuran üniversiteliyi yangın ele verdi

Adana’da bir üniversite öğrencisinin, oturduğu rezidansın banyo ve yatak odasına kurduğu kenevir serası, evde çıkan yangın üzerine ortaya çıktı.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:07
Rezidansta kenevir serası kuran üniversiteliyi yangın ele verdi

Adana’da bir üniversite öğrencisinin, oturduğu rezidansın banyo ve yatak odasına kurduğu kenevir serası, evde çıkan yangın üzerine ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencisi M.B.’nin (23) tek başına kaldığı rezidansın 14. katında yangın çıktı. M.B. yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu arada olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ve polis merkezi ekipleri de geldi. Olay yerine itfaiyeden önce gelen polis ekipleri, yangının çıktığı rezidansa girince uyuşturucu kokusunu aldı. Bu arada itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yangına müdahale etti.


Polis itfaiye ekipleriyle birlikte yangın çıkan kata ulaştığından banyo ve yatak odasında daha keskin bir şekilde kenevir kokusu geldiğini saptadı. İtfaiye ekipleri, odaya girerek yangını tamamen söndürdü. Polis, banyo ve yatak odasına girdiğinde özel olarak havalandırma, nemlendirme ve ışıklandırma sistemi kurularak kenevir serası yapıldığını gördü. Polis, hemen evde kalan üniversite öğrencisini gözaltına aldı. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri eve gelerek çalışma başlattı. Polis, yaptığı incelemede özel olarak 29 saksıya ekilmiş halde Hint keneviri olduğunu tespit etti. Polis, kenevirleri tek tek saksılardan söküp el koydu. Yangının ise seraya çevrilen odadaki çoklu prizden elektrik kontağı yapması sonucu ortaya çıktığı saptandı.


Polis tarafından emniyete götürülen zanlının, uyuşturucu kullandığını bu nedenle ekim yaptığını ticaret yapmadığını ileri sürüldüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    1. Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti..
    2. Bir tarafı paket taş, diğer yanı beton
    3. 60 yıllık ressam fırça darbeleriyle..
    4. Başarılı kadınların eşyaları Türk..
    5. Özhaseki'den Mansur Yavaş tespiti:..
    6. CHP’li belediyeden seçim öncesi işçi..
    7. Midyat’ta 4 bin 331 öğrenci ve..
    8. Logo Yazılım ve Turkcell güçlerini..
    9. Dünya kadınlar günü SANKO..
    10. Kaymakam Abbasoğlu: Vatandaşlarımızın..
    11. SANKO okulları yıldız kızlar tenis..
    12. Sinan Gümüş'ten Galatasaray'ın..
    13. Hatay’da uyuşturucu operesyonu; 11..
    14. Gediz Ticaret ve Sanayi Odasından..
    15. Amerika’dan geldiği Samsun’da şifa..
    16. Kaymakam Kaçmaz’dan Yeşil Vartospor..
    17. Böyle vahşet görülmedi! 50 kadını..
    18. Kadını yücelten anneliktir
    19. Psikiyatrist ve Psikoterapist Uzm. Dr...
    20. Ölü köpeği 2 kilometre aracının..
    21. İstanbul’da 351 kişi sınır dışı..
    22. Aileler, KidZania’ya ödül kazandırdı
    23. Borç ve risk yönetimi koordinasyonunda..
    24. Uşak'ta 5 yıl sonra aydınlatılan..
    25. 8 Mart’ta kadınlar Yenimahalle’de
    26. Bacaklardaki ağrılar çocuğunuzun..
    27. ‘Aşkyaka’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    28. Bu meyveye ismini verdi ama üretiminde..
    29. Beşiktaş çıkış arıyor
    30. Sözen’den HDP Eş Genel Başkanı..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı