0553 313 94 23

Rezidansın balkonunda mahsur kalan 3 kişi böyle kurtarıldı

Ankara'da rezidansın 5'inci katında hava almak için çıktıkları balkonda kapının içeriden kilitlenmesi üzerine mahsur kalan 3 gencin yardımına itfaiye koştu.

08 Şubat 2019 Cuma 11:20
Rezidansın balkonunda mahsur kalan 3 kişi böyle kurtarıldı

Olay, dün gece Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi, 3272. Cadde üzerindeki rezidansta meydana geldi. Çağın K., Ege K. ve Oğultan Ö., 20 katlı rezidansın 5'inci katındaki dairede hava almak için balkona çıktı.

Bir daha içeri giremediler

Kapıyı kapatan gençler, içeri girmek istediklerinde kapının içeriden kilitlendiğini fark etti. 3 kişi, cama vurarak ve cep telefonlarıyla arayarak evde bulunan diğer arkadaşlarını uyandırmaya çalıştı.

Başarılı olamayınca da polis ve itfaiyeden yardım istediler. Gelen itfaiye ekibi, merdivenli araçla balkona çıkıp kapıyı açarak gençlerin eve girmesini sağladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:20
  1. Ankara
  2. rezidans
  3. Çankaya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terörist kıyafeti ve silahla poz veren zanlı tutuklandı
    1. Terörist kıyafeti ve silahla poz veren..
    2. Faizsiz sigorta hayatın her alanında var
    3. Müzeyyen Senar kimdir? Müzeyyen Senar..
    4. TÜİK Dış ticaret endekslerini açıkladı
    5. FETÖ'cüler Türk yöneticiyi bıçakladı!
    6. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması..
    7. Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş..
    8. MB rezervleri arttı
    9. THY’ye uçak finansmanında çifte ödül
    10. CHP Selçuk ilçe yönetimi istifa etti
    11. Chelsea'den rekor! 42 futbolcuyu...
    12. Avrupa borsaları güne nasıl başladı?
    13. “Elektrikli traktör martta denenecek”
    14. Vodafone ev interneti için..
    15. FETÖ'nün yüksek yargıçları, örgütün..
    16. İzmir'de CHP'de depremi! Selçuk ilçe..
    17. "Market zincirleri tarladan mal..
    18. Trabzonspor, İstanbul'da galibiyet..
    19. Rezidansın balkonunda mahsur kalan 3..
    20. Türkiye'nin doğusu altın mevduatında..
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!