Rezidansın balkonunda mahsur kalan 3 kişi böyle kurtarıldı Ankara'da rezidansın 5'inci katında hava almak için çıktıkları balkonda kapının içeriden kilitlenmesi üzerine mahsur kalan 3 gencin yardımına itfaiye koştu.

Olay, dün gece Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi, 3272. Cadde üzerindeki rezidansta meydana geldi. Çağın K., Ege K. ve Oğultan Ö., 20 katlı rezidansın 5'inci katındaki dairede hava almak için balkona çıktı. Bir daha içeri giremediler Kapıyı kapatan gençler, içeri girmek istediklerinde kapının içeriden kilitlendiğini fark etti. 3 kişi, cama vurarak ve cep telefonlarıyla arayarak evde bulunan diğer arkadaşlarını uyandırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da polis ve itfaiyeden yardım istediler. Gelen itfaiye ekibi, merdivenli araçla balkona çıkıp kapıyı açarak gençlerin eve girmesini sağladı.

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