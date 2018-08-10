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Rezidans Kraliçesi Gamze İlgezdi'ye MYK'da görev

Yolsuzluğuyla milletin tepkisini çekmesine rağmen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı Gamze Akkuş İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı MYK'ya girdi.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:49
Rezidans Kraliçesi Gamze İlgezdi'ye MYK'da görev

CHP, rezidans skandalına rağmen Gamze Akkuş İlgezdi’yi yeniden milletvekilliğine aday göstermesinin ardından şimdi de parti yönetiminde görev verildi. İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nun yeni oluşturduğu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesinde halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi.

REZİDANSLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

TBMM'de sık sık sol yumruğunu havaya kaldırarak "ezilenlerin yanındayız" mesajı veren CHP İstanbul MilletvekiliGamze Akkuş İlgezdi, CHP'den İstanbul 1. bölge 2. sıradan yeniden aday gösterildi. Adı rezidans skandallarına karışan İlgezdi'nin 3'ü rezidans olmak üzere 16 lüks dairesinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Bağdat Caddesi'nde Four Winds Residence'ta 5 milyon dolar değerinde 3 lüks dairesi bulunan İlgezdi'nin ailesi de Buz Residence'ta oturuyor.

İlgezdi, edindiği servetle alakalı "25 yıllık devlet memuruyum dışarıda da ek işler yaptım" açıklaması yapmış ancak bu açıklamasıyla alay konusu olmuştu.

BATTAL İLGEZDİ'NİN DE YOLSUZLUKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Gamze İlgezdi'nin eşi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin 5 yıllık görevinde ise yolsuzluklar yaptığı ortaya çıkmıştı. Göreve geldiği anda ilk icraat olarak belediye binasının kira bedelinde sebepsiz artış ile yolsuzluk yaptığı tespit edilmişti. Bu durumun peşi sıra birçok ihalede belediye başkanı olarak yolsuzluklara karışan ve makam odasının mobilyaları için bir servet ödeten İlgezdi bu suçlamalardan sahte müfettiş raporlarıyla kurtulmaya çalışmıştı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 14:49
  1. İstanbul
  2. Gamze Akkuş İlgezdi
  3. chp
  4. MYK
  5. rezidans kraliçesi

YORUM YAZ

  • maraşlımaraşlı1 sa önce
    Eeeee ne demişler : körler sağırlar birbirini ağırlar.
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