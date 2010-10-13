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Rezidans cinayeti davasına devam edildi

Şişli’deki bir rezidansta iş adamı Fatih Edremit'in öldürülmesine ilişkin davada, Hasan Heybetli ve Onur Özbizerdik ile bir sanığın yargılanmasına devam edildi

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Rezidans cinayeti davasına devam edildi

Sanıklar Hasan Heybetli ve Onur Özbizerdik söz alarak tahliye talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, tanıklar Serhat Tutulmaz ile ABD'de bulunan Aslı Berker'in olayın oluşu ve olay anı ile ilgili bilgi ve görgüleri olmadığından, dinlenmelerinden vazgeçilmesini kararlaştırdı. Sanıkların, olay günü Polat Power Rezidans'a girişlerinde üzerlerinde herhangi bir cisim olup olmadığı, herhangi bir cisim görülüyor ise bunun silah olup olmadığı konusunda Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti, 3 sanığın da DNA incelemesine esas olmak üzere kan örneklerinin alınmasına, kan örneklerinin, dosya içeriğindeki raporda yer alan DNA profilinin sanıklara ait olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesini kararlaştırdı. Heybetli ve Özbizerdik’in tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca, 22 Haziran 2009'da meydana gelen olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, İsmail Onur Özbizerdik, Hasan Heybetli ve Bülent Zara'nın ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:06
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